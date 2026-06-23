Участник СВО в Хабаровском районе не мог получить положенную выплату — в дело вмешалась прокуратура

Прокуратура Хабаровского района помогла участнику СВО получить региональную выплату в 300 тыс. рублей, в которой ему отказали из-за формальности — у бойца была временная регистрация, хотя он постоянно жил в крае с семьей. После проверки надзорное ведомство подало иск в суд, который встал на сторону бойца. Он получил выплату.