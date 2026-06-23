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Власти обсуждают ужесточение оборота eSIM и сим-карт для IoT

В России могут ужесточить правила обращения M2M-сим-карт (Machine-to-Machine — для передачи данных между устройствами, используются в датчиках, банкоматах, автомобилях и др.) и eSIM, чтобы сократить мошенничество и спам. По данным источников «Ъ», М2М-сим-карты планируют выделить в отдельную категорию, ввести для них дополнительную идентификацию и запретить передачу через них голосового трафика и СМС.

В России могут ужесточить правила обращения M2M-сим-карт (Machine-to-Machine — для передачи данных между устройствами, используются в датчиках, банкоматах, автомобилях и др.) и eSIM, чтобы сократить мошенничество и спам. По данным источников «Ъ», М2М-сим-карты планируют выделить в отдельную категорию, ввести для них дополнительную идентификацию и запретить передачу через них голосового трафика и СМС.

Обсуждается и ограничение регистрации eSIM из-за рубежа. Инициативы могут войти в следующий пакет антифрод-мер. При этом окончательное решение пока не принято, а в Минцифры говорят, что работа над новым пакетом продолжается.

Сейчас на рынке, по оценкам собеседников «Ъ», используется около 60 млн M2M-сим-карт. Чаще всего они оформляются на юридические лица, однако часть таких карт, как считают участники рынка, фактически перепродается под видом M2M для обхода правил регистрации обычных абонентов.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Устройствам не дадут поговорить».