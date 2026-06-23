Власти обсуждают ужесточение оборота eSIM и сим-карт для IoT

В России могут ужесточить правила обращения M2M-сим-карт (Machine-to-Machine — для передачи данных между устройствами, используются в датчиках, банкоматах, автомобилях и др.) и eSIM, чтобы сократить мошенничество и спам. По данным источников «Ъ», М2М-сим-карты планируют выделить в отдельную категорию, ввести для них дополнительную идентификацию и запретить передачу через них голосового трафика и СМС.