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В Пермском крае снизилось количество выдаваемых автокредитов

В мае 2026 года в Пермском крае было выдано 2,18 тыс. автокредитов. По сравнению с апрелем этот показатель уменьшился на 4,4%. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй.

Источник: Коммерсантъ

В мае 2026 года в Пермском крае было выдано 2,18 тыс. автокредитов. По сравнению с апрелем этот показатель уменьшился на 4,4%. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй.

Наибольшее число автокредитов в регионах РФ в мае 2026 года было выдано в Москве (6,14 тыс. ед.), Московской области (5,41 тыс.), Санкт-Петербурге (4,02 тыс.), Республике Татарстан (4 тыс.) и Краснодарском крае (3,26 тыс.).

Средний размер выданного в апреле 2026 года автокредита составил в Пермском крае 1,4 млн руб. и увеличился по сравнению с апрелем прошлого года на 17,6% (1,19 млн руб.).