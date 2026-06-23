Лето в омских парках

Как отметил заместитель директора предприятия Сергей Воронин, каждая из этих территорий имеет свой неповторимый характер. Центральный парк, основанный в 1940 году в лесном массиве, славится своим живописным озером, где горожане могут арендовать лодки и катамараны. В летний период его посещают в среднем около 4,1 тысячи человек в день. В свою очередь Советский парк привлекает любителей живописных пейзажей благодаря сложному многоуровневому рельефу и близости к акватории Иртыша, также традиционно здесь всегда много студентов. Сады «Сибирь» и имени Кирова выступают в роли «легких» внутри спальных микрорайонов.