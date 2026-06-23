Более 220 ветеранов СВО в Прикамье прошли реабилитацию в 2026 году

Участники СВО сами выбирают время для поездки. Сотрудники Отделения СФР по Пермскому краю сопровождают каждого ветерана, помогают с оформлением документов и решением организационных вопросов. Заявление на реабилитацию можно подать через клиентские службы фонда, МФЦ или портал госуслуг. Решение принимается в течение двух рабочих дней. Для направления необходимы медицинские документы, подтверждающие наличие показаний. Если их нет, сотрудники фонда помогают их получить. С этого года участники СВО могут получить проездные билеты до реабилитационного центра и обратно — не тратить собственные средства и не оформлять компенсацию позже. С начала года выдано уже более 380 таких документов на все виды транспорта: поезд, самолёт, автобус, водный транспорт и даже личный автомобиль. Также ветераны с первой группой инвалидности и нуждающиеся в сопровождении по медицинским показаниям могут приезжать на лечение с сопровождающим — им тоже оплачивают дорогу, проживание и питание.