Более 220 ветеранов СВО в Прикамье прошли реабилитацию в 2026 году

Лечение в реабилитационных центрах в 2026 году прошли более 220 участников специальной военной операции из Прикамья, сообщает отделение Социального фонда по Пермскому краю.
Ветераны проходят индивидуальные программы восстановления по профилю заболевания или травмы. Средняя продолжительность реабилитации составляет 21−23 дня.
Участники СВО сами выбирают время для поездки. Сотрудники Отделения СФР по Пермскому краю сопровождают каждого ветерана, помогают с оформлением документов и решением организационных вопросов. Заявление на реабилитацию можно подать через клиентские службы фонда, МФЦ или портал госуслуг. Решение принимается в течение двух рабочих дней. Для направления необходимы медицинские документы, подтверждающие наличие показаний. Если их нет, сотрудники фонда помогают их получить. С этого года участники СВО могут получить проездные билеты до реабилитационного центра и обратно — не тратить собственные средства и не оформлять компенсацию позже. С начала года выдано уже более 380 таких документов на все виды транспорта: поезд, самолёт, автобус, водный транспорт и даже личный автомобиль. Также ветераны с первой группой инвалидности и нуждающиеся в сопровождении по медицинским показаниям могут приезжать на лечение с сопровождающим — им тоже оплачивают дорогу, проживание и питание.
Герои России и инвалиды первой группы получают направление вне очереди. В 2026 году планируется оздоровить более 460 ветеранов СВО. За прошлый год реабилитацию прошли более 350 участников спецоперации.