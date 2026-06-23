В Красноярске на правонабережной набережной открыли бесплатную площадку для проверки здоровья

В Красноярске на правобережной набережной за сквером Энтузиастов у ТЦ «Красноярье» организовали выездную площадку здоровья. Жители могли бесплатно проверить основные показатели организма.
Об этом сообщили в Красноярском краевом центре общественного здоровья и медицинской профилактики.
Акция прошла 20 июня на фестивале «ЯРкие БЕРЕГА» и движения «Сибирское долголетие». Ее организовали специалисты центра вместе с медиками-волонтерами. Горожанам измеряли внутриглазное давление, проверяли работу дыхательной системы с помощью спирометрии, оценивали состояние сердечно-сосудистой системы, а также проводили экспресс-анализ крови на глюкозу и холестерин.
Также участники могли пройти обследование на биоимпедансометре. С его помощью определяли количество воды в организме, соотношение мышечной и костной массы, рассчитывали калорийность рациона и биологический возраст.
«Наша главная задача сделать заботу о здоровье доступной и наглядной для каждого жителя. Подобные выездные акции позволяют выявить факторы риска развития заболеваний на ранней стадии и мотивировать людей вести здоровый образ жизни. Мы рады видеть такой отклик от горожан и их искреннюю заинтересованность в результатах», — рассказала врач-методист Красноярского краевого центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ольга Краснова.