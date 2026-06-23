В Красноярске на правонабережной набережной открыли бесплатную площадку для проверки здоровья

«Наша главная задача сделать заботу о здоровье доступной и наглядной для каждого жителя. Подобные выездные акции позволяют выявить факторы риска развития заболеваний на ранней стадии и мотивировать людей вести здоровый образ жизни. Мы рады видеть такой отклик от горожан и их искреннюю заинтересованность в результатах», — рассказала врач-методист Красноярского краевого центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ольга Краснова.