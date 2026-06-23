Нижегородцам рассказали, появится ли деревня для европейцев в регионе

Нередко позиция инициаторов сводится к следующему: они заявляют, что чётко понимают, как воплотить идею в жизнь, и просят лишь выделить деньги. Однако такой подход неприемлем, считает эксперт. Чтобы проект состоялся, требуется основательная работа: нужно грамотно подготовить и обосновать инвестпроект, наладить взаимодействие с кредитными организациями или задействовать собственные ресурсы — именно так поступают многие частные инвесторы.