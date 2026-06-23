Нижегородцам рассказали, появится ли деревня для европейцев в регионе

В Нижегородской области сейчас изучают сразу ряд проектов по формированию посёлков для иностранных переселенцев. Такую информацию озвучил Якоб Пиннекер, возглавляющий кадровое агентство «ОКА», во время пресс‑конференции 22 июня, сообщили НИА «Нижний Новгород».
Ещё в начале июня архитектор Антон Гликин затронул эту тему на ПМЭФ (18+). Он рассказал о задумке возвести отдельный посёлок примерно на 450 домов для переселенцев из Западной Европы, прибывающих в Россию по «визе традиционных ценностей». Архитектор уточнил, что губернатор Глеб Никитин поддержал эту инициативу.
Кроме того, ещё зимой 2025 года появилась информация о планах по обустройству немецкой деревни в селе Арманиха Дальнеконстантиновского округа. В рамках проекта на территории должны появиться не только жилые здания, но и пансионат для пожилых людей, профилакторий, а также SPA‑комплекс.
Якоб Пиннекер пояснил, что агентство не выступает управляющим звеном в таких начинаниях, его роль — сопровождение отдельных процессов. Он обратил внимание на то, что сейчас реализуется несколько частных инициатив, причём некоторые из них запускают сами переселенцы.
При этом глава агентства призвал не строить иллюзий и реалистично смотреть на ситуацию. Он указал, что зачастую авторы подобных проектов ориентируются на внешнее финансирование.
Нередко позиция инициаторов сводится к следующему: они заявляют, что чётко понимают, как воплотить идею в жизнь, и просят лишь выделить деньги. Однако такой подход неприемлем, считает эксперт. Чтобы проект состоялся, требуется основательная работа: нужно грамотно подготовить и обосновать инвестпроект, наладить взаимодействие с кредитными организациями или задействовать собственные ресурсы — именно так поступают многие частные инвесторы.
Пиннекер также отметил, что количество инициатив велико, но их успех будет определяться качеством проработки, устойчивостью финансовой модели, ясностью того, кто стоит за проектом, а также наличием планов по созданию полноценной инфраструктуры.
В целом эксперт расценивает растущий интерес иностранцев к региону как положительную тенденцию. Он полагает, что часть проектов, которые сейчас дорабатываются, со временем удастся воплотить в реальность.
Ранее сообщалось, что Нижегородская область и Кыргызстан будут сотрудничать в сфере науки.