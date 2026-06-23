Белорус получил четыре года, когда снял молдинги с чужого авто для соседа

В Минске белорус разукомплектовал чужой автомобиль для соседа и получил четыре года. Подробности в прокуратуре Партизанского района рассказали агентству «Минск-Новости».
Фигурантом уголовного дела стал 46-летний ранее неоднократно судимый житель Кореличского района. Мужчина находился в Минске и ночью пошел на заправку за продуктами. На улице Радиальной он увидел припаркованный Citroen C5, как у его соседа, и вспомнил, что тот ищет молдинги для ветрового стекла. Мужчина сорвал молдинги с чужой машины, а затем перепродал знакомому за 100 белорусских рублей.
Владелец первого Citroen написал заявление в милицию, оценив ущерб в 180 рублей. Подозреваемого вычислили по записям камер видеонаблюдения.
В суде рассказали, что обвиняемый ранее семь раз был судим, в том числе за совершение имущественных преступлений. Он работает каменщиком-бетонщиком на одном из частных предприятий, имеет на иждивении малолетнего ребенка.
Суд признал его виновным в краже (ч.2 ст. 205 Уголовного кодекса Беларуси) и приговорил к четырем годам «химии», также его лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением всеми видами транспорта на 4 года и 5 месяцев.
Приговор еще может быть обжалован.
Тем временем «Беларусь 1» раскрыл жалобу Лукашенко об афере в Гомеле, где потерпевшие 236 человек и три банка.