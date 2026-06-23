Белорус получил четыре года, когда снял молдинги с чужого авто для соседа

Фигурантом уголовного дела стал 46-летний ранее неоднократно судимый житель Кореличского района. Мужчина находился в Минске и ночью пошел на заправку за продуктами. На улице Радиальной он увидел припаркованный Citroen C5, как у его соседа, и вспомнил, что тот ищет молдинги для ветрового стекла. Мужчина сорвал молдинги с чужой машины, а затем перепродал знакомому за 100 белорусских рублей.