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В Севастополе за день зафиксировали почти 20 землетрясений

У берегов Севастополя с утра 22 июня зафиксировали 19 землетрясений, сообщила ТАСС заместитель директора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета имени В. И.

Источник: РБК

У берегов Севастополя с утра 22 июня зафиксировали 19 землетрясений, сообщила ТАСС заместитель директора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского Марина Бондарь.

По ее словам, последнее землетрясение произошло в 21:18 мск. Его магнитуда составила 3,0.

«Оно было ощутимо жителями Севастополя. Это четвертое землетрясение за сегодня, которое ощущали севастопольцы», — сообщила Бондарь.

Утром власти Севастополя сообщили о землетрясении магнитудой 4,4 у южного побережья Крыма. Очаг находился в 18 км от Севастополя на глубине 35 км. По данным спасательной службы, повреждений и пострадавших нет.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил о риске повторных толчков. «По словам специалистов, регулярная сейсмичность в нашем регионе — это нормально», — добавил он.

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