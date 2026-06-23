В Севастополе за день зафиксировали почти 20 землетрясений

У берегов Севастополя с утра 22 июня зафиксировали 19 землетрясений, сообщила ТАСС заместитель директора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского Марина Бондарь.
По ее словам, последнее землетрясение произошло в 21:18 мск. Его магнитуда составила 3,0.
«Оно было ощутимо жителями Севастополя. Это четвертое землетрясение за сегодня, которое ощущали севастопольцы», — сообщила Бондарь.
Утром власти Севастополя сообщили о землетрясении магнитудой 4,4 у южного побережья Крыма. Очаг находился в 18 км от Севастополя на глубине 35 км. По данным спасательной службы, повреждений и пострадавших нет.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил о риске повторных толчков. «По словам специалистов, регулярная сейсмичность в нашем регионе — это нормально», — добавил он.
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