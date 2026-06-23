Бизнес Черноземья заявил на ПМЭФ проекты на севере, юге и востоке России

На Петербургском международном экономическом форуме — 2026 (ПМЭФ) инвесторы с корнями из Черноземья заключили соглашения о реализации пяти проектов за пределами макрорегиона. Липецкий производитель картона «Л-пак» и пищевая группа компаний «Эфко» планируют работать в Краснодарском крае, а агрохолдинг «Эконива» готовится строить молочные комплексы в Хабаровском крае, Ленинградской и Самарской областях. Общий объем инвестиций превышает 20 миллиардов рублей.
Самый крупный проект по итогам ПМЭФ может быть реализован бизнесом из Черноземья в Краснодарском крае. По данным краевой администрации, компания «Л-пак» планирует построить в Тихорецке завод для изготовления упаковки и гофрокартона за 9,3 миллиарда рублей. Здесь будут выпускать гофролист, изделия сложной высечки и четырехклапанный ящик. Проект может дать более 300 новых рабочих мест. Иные параметры не приводятся.
«Л-пак» был основан в Липецкой области. Сейчас у компании два завода — в «родном» регионе и в Подмосковье (инвестиции в последний оцениваются в 14 миллиардов рублей). По собственным данным, компания производит 627 миллионов квадратных метров гофрокартона в год, в месяц выпускает 83 миллиона коробок и 12 миллионов лотков для яиц.
Под краснодарский проект в апреле 2025 года было зарегистрировано новое юрлицо — ООО «Л-пак Кубань». По данным Rusprofile, выручка не раскрывается, чистый убыток составил 445 тысяч рублей. Владельцем является личный фонд «КИК». На него же зарегистрированы и другие активы — липецкие ООО «Л-пак» (выручка в 2025 году — 21,7 миллиарда рублей, чистая прибыль — 4,95 миллиарда), ООО «Л-пак строй» и ООО «Бумпак», подмосковное ООО «Л-пак Кашира» (выручка — 1,2 миллиарда, чистый убыток — 165,4 миллиона) и воронежское ООО «Торговый дом Л-пак». Учредители фонда не раскрываются, ранее бизнес напрямую контролировала семья Каранчуков.
Еще один крупный проект, но уже не новый, а расширяющий мощности, в Краснодарском крае реализует пищевая группа компаний «Эфко». В краевой администрации сообщили, что на одном из заводов таманской производственной площадки за 5,8 миллиарда рублей должно удвоиться — до 25 тысяч тонн в год — производство эквивалентов масла какао. Ингредиент производится из орехов ши, которые напрямую поставляются из Западной Африки. На заводе появится еще 200 рабочих мест. По информации ГК, с запуском второй очереди будут почти полностью закрыты потребности стран ЕАЭС в ингредиенте. Другие параметры не раскрываются.
В Самарской области за пять миллиардов рублей планируется до 2029 года построить молочный комплекс.
История «Эфко» идет из Алексеевки Белгородской области. Здесь же остаются крупнейший завод в ГК подсолнечного масла и штаб-квартира совета директоров. Также работают масложировые предприятия в Воронежской (здесь же работает элеватор и завод косметики), Липецкой (совместный проект с зерновой компанией «Зерос») и Самарской областях, пищевые комбинаты в Тульской области (сюда из Белгородской было перенесено производство майонеза) и Краснодарском крае. Среди новых проектов — белгородский завод кормовых ферментов и воронежское производство эмульгаторов. Основными владельцами ГК считаются Валерий Кустов, Евгений Ляшенко и Владислав Романцев.
Еще три проекта в сфере сельского хозяйства заявила группа компаний «Эконива» Штефана Дюрра, сообщили власти регионов и сам инвестор.
В Самарской области за пять миллиардов рублей планируется до 2029 года построить молочный комплекс на 3,8 тысячи коров и площадку для выращивания молодняка на 5,1 тысячи голов. Предприятие даст 150 рабочих мест. В этом же регионе ГК с 2020 года выращивает сельхозкультуры и строит комплекс на 3,55 тысячи коров и 5,1 тысячи голов молодняка мощностью 40 тысяч тонн сырого молока в год. Вложения в ферму оценивались ранее в шесть миллиардов.
В Ленинградской области запланирован новый комплекс на 3,5 тысячи мощностью более 40 тысяч тонн молока. Параметры проекта, в том числе вложения, не раскрываются. Известно только о сотне рабочих мест. «Эконива» работает в регионе с 2019 года, имеет молочный комплекс и площади под растениеводство.
В Хабаровском крае планируется ферма на шесть тысяч голов. Под нее рассматриваются несколько площадок, параметры проекта не раскрываются. Для ГК это может быть первый актив на Дальнем Востоке.
«Эконива» была основана в Воронежской области и сейчас работает в 13 регионах. Предприятия расположены в Воронежской, Калужской, Курской, Рязанской, Новосибирской, Московской, Тюменской, Оренбургской, Ленинградской и Самарской областях, Татарстане и Башкортостане, Алтайском крае. Среди активов ГК — молочные фермы, молокозаводы, племрепродукторы и мясное скотоводство, семеноводческие и растениеводческие компании, сахарный завод.