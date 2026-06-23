Бизнес Черноземья заявил на ПМЭФ проекты на севере, юге и востоке России

Еще один крупный проект, но уже не новый, а расширяющий мощности, в Краснодарском крае реализует пищевая группа компаний «Эфко». В краевой администрации сообщили, что на одном из заводов таманской производственной площадки за 5,8 миллиарда рублей должно удвоиться — до 25 тысяч тонн в год — производство эквивалентов масла какао. Ингредиент производится из орехов ши, которые напрямую поставляются из Западной Африки. На заводе появится еще 200 рабочих мест. По информации ГК, с запуском второй очереди будут почти полностью закрыты потребности стран ЕАЭС в ингредиенте. Другие параметры не раскрываются.