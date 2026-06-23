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В День молодежи в Иркутске пройдет фестиваль уличной культуры «809»

Иркутская область, НИА-Байкал — В День молодежи, 27 июня, в Иркутске состоится фестиваль «809», который объединит участников фестиваля уличной культуры «Уличная классика» и регионального отборочного этапа международной конкурс-премии развития уличной культуры и спорта «КАРДО».

Источник: НИА Байкал

Фестиваль пройдет на площади Конституции (Декабрьских Событий, 102/1) и объединит спортсменов, представителей творческих сообществ, молодежные объединения и всех поклонников активного образа жизни.

С 14:00 до 21:00 будут проходить:

  • Соревнования.

  • Показательные выступления.

  • Образовательные мероприятия.

  • Интерактивные активности для участников и гостей.

В программу вошли:

  • Соревнования по скейтбордингу.

  • BMX.

  • Трюковому самокату.

  • Хип-хопу.

  • DJ-баттлу.

Гости фестиваля смогут посетить:

  • Площадку воркаута.

  • Мастер-классы по уличным спортивным направлениям.

  • Площадку FPV-симуляторов.

  • Лазертаг.

  • Принять участие в открытых тренировках и образовательных мероприятиях.

«Мы все понимаем, что сегодня ребятам нужны не просто лекции или формальные встречи, а живые, честные пространства, где они могут раскрыть свой потенциал, проверить себя на прочность и найти друзей по духу. Фестиваль дает такую возможность. Уличная культура — это настоящая школа жизни, где каждое движение требует упорства, а любая неудача становится толчком к новому рывку», — отметила министр по молодежной политике региона Маргарита Цыганова.

«Молодежь сегодня нуждается не только в возможностях для самореализации, но и в пространствах, где можно найти единомышленников, получить поддержку и увидеть перспективы собственного развития. Именно поэтому мы уделяем особое внимание проектам, объединяющим спорт, творчество, образование и общественную активность. Фестиваль в Иркутске — это территория возможностей, где молодежь сможет проявить себя, попробовать новое, познакомиться с лучшими практиками и стать частью большого сообщества активной молодежи», — поделился директор Автономной некоммерческой организации современного искусства и спорта «Уличная классика», президент Союза экстремальных видов спорта Иван Шмонин.

Как отмечает пресс-служба правительства региона, Иркутск станет одной из первых площадок всероссийского фестивального движения проекта «809». В течение лета мероприятия проекта пройдут в Иркутске, Ханты-Мансийске, Санкт-Петербурге, Челябинске, Петрозаводске, Воронеже и Тюмени. Серия фестивалей объединит молодежь из разных регионов страны вокруг спорта, уличной культуры, творчества, образовательных инициатив и традиционных духовно-нравственных ценностей.

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