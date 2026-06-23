В День молодежи в Иркутске пройдет фестиваль уличной культуры «809»

Фестиваль пройдет на площади Конституции (Декабрьских Событий, 102/1) и объединит спортсменов, представителей творческих сообществ, молодежные объединения и всех поклонников активного образа жизни.
С 14:00 до 21:00 будут проходить:
Соревнования.
Показательные выступления.
Образовательные мероприятия.
Интерактивные активности для участников и гостей.
В программу вошли:
Соревнования по скейтбордингу.
BMX.
Трюковому самокату.
Хип-хопу.
DJ-баттлу.
Гости фестиваля смогут посетить:
Площадку воркаута.
Мастер-классы по уличным спортивным направлениям.
Площадку FPV-симуляторов.
Лазертаг.
Принять участие в открытых тренировках и образовательных мероприятиях.
«Мы все понимаем, что сегодня ребятам нужны не просто лекции или формальные встречи, а живые, честные пространства, где они могут раскрыть свой потенциал, проверить себя на прочность и найти друзей по духу. Фестиваль дает такую возможность. Уличная культура — это настоящая школа жизни, где каждое движение требует упорства, а любая неудача становится толчком к новому рывку», — отметила министр по молодежной политике региона Маргарита Цыганова.
«Молодежь сегодня нуждается не только в возможностях для самореализации, но и в пространствах, где можно найти единомышленников, получить поддержку и увидеть перспективы собственного развития. Именно поэтому мы уделяем особое внимание проектам, объединяющим спорт, творчество, образование и общественную активность. Фестиваль в Иркутске — это территория возможностей, где молодежь сможет проявить себя, попробовать новое, познакомиться с лучшими практиками и стать частью большого сообщества активной молодежи», — поделился директор Автономной некоммерческой организации современного искусства и спорта «Уличная классика», президент Союза экстремальных видов спорта Иван Шмонин.
Как отмечает пресс-служба правительства региона, Иркутск станет одной из первых площадок всероссийского фестивального движения проекта «809». В течение лета мероприятия проекта пройдут в Иркутске, Ханты-Мансийске, Санкт-Петербурге, Челябинске, Петрозаводске, Воронеже и Тюмени. Серия фестивалей объединит молодежь из разных регионов страны вокруг спорта, уличной культуры, творчества, образовательных инициатив и традиционных духовно-нравственных ценностей.
14+