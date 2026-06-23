В День молодежи в Иркутске пройдет фестиваль уличной культуры «809»

«Молодежь сегодня нуждается не только в возможностях для самореализации, но и в пространствах, где можно найти единомышленников, получить поддержку и увидеть перспективы собственного развития. Именно поэтому мы уделяем особое внимание проектам, объединяющим спорт, творчество, образование и общественную активность. Фестиваль в Иркутске — это территория возможностей, где молодежь сможет проявить себя, попробовать новое, познакомиться с лучшими практиками и стать частью большого сообщества активной молодежи», — поделился директор Автономной некоммерческой организации современного искусства и спорта «Уличная классика», президент Союза экстремальных видов спорта Иван Шмонин.