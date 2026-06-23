В Хабаровске состоялся выпуск молодых офицеров-пограничников

В краевом центре состоялась торжественная церемония, на которой выпускникам Хабаровского пограничного института ФСБ России были вручены первые офицерские погоны. С напутственным словом к новоиспечённым лейтенантам обратился вице-губернатор края Артём Мельников. Он зачитал поздравление от губернатора Дмитрия Демешина, отметив неоценимый вклад пограничников в обеспечение безопасности государства, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«От всего сердца поздравляю вас с одним из самых значимых дней в вашей жизни — получением первого офицерского звания и успешным окончанием пограничного института. Вы выбрали не просто профессию — вы выбрали судьбу защитника государственной границы. Позади — годы напряженной учёбы, полевых выходов, тактических занятий и крепкой дружбы. Сегодня перед вами открывается дорога в большую, ответственную службу. В этот торжественный день надо вспомнить слова нашего президента, Верховного Главнокомандующего Владимира Владимировича Путина: “Надёжная защита государственной границы имеет ключевое значение для суверенитета и безопасности России. От вашей подготовки, от того, насколько вы преданы Родине, зависит спокойная жизнь миллионов людей”. Эти слова сегодня обращены к вам, лейтенанты. Вы — новое поколение офицеров, на которое возложена особая ответственность», — подчеркнул Артем Мельников.
Вице-губернатор выразил слова благодарности профессорско-преподавательскому составу института, которые дали курсантам знания и навыки, воспитали в них характер, несгибаемость и верность традициям пограничной службы, а также родителям выпускников, которые были для них опорой, поддерживали в трудные минуты и гордились первыми успехами.
Торжественный строй встретил гостей парадным расчетом и звуками государственного гимна. Дипломы о высшем образовании и заветные лейтенантские погоны получили более 200 выпускников. Впереди у них — распределение по различным подразделениям Пограничной службы ФСБ России, охрана участков государственной границы и служба в органах государственной безопасности. В рамках церемонии лучшие выпускники, проявившие особые успехи в учебе и спорте, были отмечены ведомственными наградами.
После официальной части гости, родственники и друзья офицеров смогли поздравить их на плацу, а также стать свидетелями традиционного прохождения торжественным маршем.