В хабаровском арт-комплексе «Последний император» открыли «Кухню дьявола»

Выставку «Дальневосточный гамбит: судьба императора» дополнили новыми экспозициями, посвященными отряду 731 и Хабаровскому процессу 1949 года. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», проект «Кухня дьявола» создан при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Напомним, выставка рассказывает об истории взаимоотношений России (СССР), Китая и Японии в конце XIX — первой половине XX века. Теперь в арт-комплексе «Последний император» желающие могут ознакомиться еще и с деятельностью специального отряда японских вооруженных сил.
В частности, жители и гости Хабаровска узнают о разработках биологического оружия и опытах, которые тогда проводили на людях.
Вместе с этим экспозиция рассказывает и о судебном процессе над 12 бывшими военнослужащими Квантунской армии.
— Создание комплекса позволит сохранить историческую память, противодействовать попыткам исказить события Второй мировой войны и не допускать их повторения, — отметили в управлении культуры администрации Хабаровска.
Выставка «Дальневосточный гамбит: судьба императора» работает до 30 декабря 2026 года.
Ранее ИА «Хабаровский край сегодня» писало об открытии выставки, посвященной годовщине договора между Россией и КНДР.