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Режим НМУ в Красноярском крае продлили в шестой раз

В Красноярске объявили режим неблагоприятных метеоусловий.

Источник: Комсомольская правда

На территории Красноярска, Железногорска, Зеленогорска, Дивногорска и поселка Солнечный продлили режим неблагоприятных метеоусловий. Как пишет министр экологии региона Владимир Часовитин в своих социальных сетях, «черное небо» зависнет над населенными пунктами до 19:00 24 июня.

Также режим НМУ продлили в Ачинском, Балахтинско-Новоселовском, Бирилюсском и других округах.

В этот период организации должны сократить выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Сообщить о нарушениях можно по телефону министерства экологии: 8−800−20−11−116.

Инспекторы экологического надзора продолжают работать в усиленном режиме.

Добавим, что режим НМУ объявили еще 16 июня из-за лесных пожаров. Сегодня его продлили в шестой раз.