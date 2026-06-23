Режим НМУ в Красноярском крае продлили в шестой раз

На территории Красноярска, Железногорска, Зеленогорска, Дивногорска и поселка Солнечный продлили режим неблагоприятных метеоусловий. Как пишет министр экологии региона Владимир Часовитин в своих социальных сетях, «черное небо» зависнет над населенными пунктами до 19:00 24 июня.
Также режим НМУ продлили в Ачинском, Балахтинско-Новоселовском, Бирилюсском и других округах.
В этот период организации должны сократить выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Сообщить о нарушениях можно по телефону министерства экологии: 8−800−20−11−116.
Инспекторы экологического надзора продолжают работать в усиленном режиме.
Добавим, что режим НМУ объявили еще 16 июня из-за лесных пожаров. Сегодня его продлили в шестой раз.