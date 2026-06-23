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День города в Осе в 2026 году. Подробная программа мероприятий

27 июня жители Осы отпразднуют знаменательную дату — 435-летие города.

27 июня жители Осы отпразднуют знаменательную дату — 435-летие города. В честь праздника пройдут праздничные события для посетителей всех возрастов. Сайт perm.aif.ru публикует полную программу мероприятий (0+).

Главная сцена на ярмарочной площади.

11:00 | Концертная программа «Энергия детства» с участием детских коллективов (г. Оса).

11:50 | Семейное фэнтези-шоу Лунеговых «Путешествие в Джунгли» (г. Пермь).

13:00 | Церемония открытия праздника «Единство — сила города».

14:10 | Выступление солиста театра «Новая опера» Гарнова Артёма (г. Москва).

14:30 | Народная программа «Душа России — в сердце Осы» с участием коллективов округа и национальной программой гостей города.

16:00 | Концертная программа «Тебе, любимый город!» с участием коллективов (г. Оса).

18:00 | День молодёжи «Мечта. Гордость. Единство». Выступление группы «REVERSE» (г. Пермь).

19:45 | Ансамбль «Воскресенье», ансамбль «Иваны» (г. Пермь).

21:00 | Группа «Антиспам», г. Чернушка.

22:00 | Дискотека «Оса в ритме», ди-джей, ведущий, танцевальная группа (г. Пермь).

00:00 | Праздничный фейерверк.

Спортивный комплекс ярмарочной площади.

11:00 | Баскетбол, волейбол, пауэрлифтинг и армспорт, шахматы и шашки, ГТО.

Бассейн «СШ имени В. А. Лобанова».

11:00 | Соревнования по плаванию.

Дворцово-парковый комплекс.

11:00−17:00 | «Весёлая околица» — тематические площадки от сельских территорий; «Творческий квартал» — хороводные программы, аллея мастеров, мастер-классы, игровые зоны.

Сценическая площадка перед дворцом культуры.

13:00 | Фестиваль граффити.

15:00 | Литературная гостиная.

16:00 | Музыкальная группа «РRОистории».

17:00 | Эстрадная студия «СредАрия».

19:00 | Группа «Берег Камы».