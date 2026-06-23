День города в Осе в 2026 году. Подробная программа мероприятий

27 июня жители Осы отпразднуют знаменательную дату — 435-летие города. В честь праздника пройдут праздничные события для посетителей всех возрастов. Сайт perm.aif.ru публикует полную программу мероприятий (0+).
Главная сцена на ярмарочной площади.
11:00 | Концертная программа «Энергия детства» с участием детских коллективов (г. Оса).
11:50 | Семейное фэнтези-шоу Лунеговых «Путешествие в Джунгли» (г. Пермь).
13:00 | Церемония открытия праздника «Единство — сила города».
14:10 | Выступление солиста театра «Новая опера» Гарнова Артёма (г. Москва).
14:30 | Народная программа «Душа России — в сердце Осы» с участием коллективов округа и национальной программой гостей города.
16:00 | Концертная программа «Тебе, любимый город!» с участием коллективов (г. Оса).
18:00 | День молодёжи «Мечта. Гордость. Единство». Выступление группы «REVERSE» (г. Пермь).
19:45 | Ансамбль «Воскресенье», ансамбль «Иваны» (г. Пермь).
21:00 | Группа «Антиспам», г. Чернушка.
22:00 | Дискотека «Оса в ритме», ди-джей, ведущий, танцевальная группа (г. Пермь).
00:00 | Праздничный фейерверк.
Спортивный комплекс ярмарочной площади.
11:00 | Баскетбол, волейбол, пауэрлифтинг и армспорт, шахматы и шашки, ГТО.
Бассейн «СШ имени В. А. Лобанова».
11:00 | Соревнования по плаванию.
Дворцово-парковый комплекс.
11:00−17:00 | «Весёлая околица» — тематические площадки от сельских территорий; «Творческий квартал» — хороводные программы, аллея мастеров, мастер-классы, игровые зоны.
Сценическая площадка перед дворцом культуры.
13:00 | Фестиваль граффити.
15:00 | Литературная гостиная.
16:00 | Музыкальная группа «РRОистории».
17:00 | Эстрадная студия «СредАрия».
19:00 | Группа «Берег Камы».