Reuters: Аномальная жара убила не менее 18 человек во Франции

Напомним, в прошлом году в нескольких регионах России устанавливалась аномальная погода. В то время, как на юге от 40-градусной жары мучались даже студенты из Африки, а на пляже можно было жарить яичницу, в Приволжье и центральной России из-за залповых дождей и внезапных гроз гибли люди и затапливало дороги.