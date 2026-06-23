В Новочеркасске при столкновении с ЛЭП пострадали три человека

Происшествие случилось накануне, 22 июня, в 21:00 на улице Харьковской, дом 65. Предварительно, 38-летний водитель Citroen не выбрал безопасную скорость, потерял контроль над машиной и съехал на правую обочину, после чего врезался в опору линий электропередач.