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В Новочеркасске при столкновении с ЛЭП пострадали три человека

В Новочеркасске правоохранители выясняют обстоятельства аварии, в которой пострадали три человека. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ростовской области.

В Новочеркасске правоохранители выясняют обстоятельства аварии, в которой пострадали три человека. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ростовской области.

Происшествие случилось накануне, 22 июня, в 21:00 на улице Харьковской, дом 65. Предварительно, 38-летний водитель Citroen не выбрал безопасную скорость, потерял контроль над машиной и съехал на правую обочину, после чего врезался в опору линий электропередач.

В результате ДТП пострадали сам водитель, а также два пассажира — 43 и 14 лет.