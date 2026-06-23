Бывший губернатор Самарской области напомнил о ЧМ-2018

«ЧМ-2018 для меня остается лучшим. Уверен, что земляки со мной согласны. Тогда наш город оказался в центре мирового футбола: тысячи болельщиков с разных уголков мира заполнили улицы и набережные, атмосфера праздника не стихала ни днем, ни ночью. Самара и вся страна показали миру свое радушие и гостеприимство», — написал бывший глава региона на своей страничке во «ВКонтакте».