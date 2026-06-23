В Хабаровском крае участник СВО получил 300 тыс. руб. после вмешательства прокуратуры

Проверка показала, что заявитель на момент получения ранения фактически проживал в Хабаровском районе вместе с семьёй, но имел временную регистрацию. Прокуратура подала иск о признании факта постоянного проживания, и Хабаровский районный суд удовлетворил требования надзорного ведомства.