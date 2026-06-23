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В Хабаровском крае участник СВО получил 300 тыс. руб. после вмешательства прокуратуры

Участник СВО получил выплату в размере 300 тысяч рублей после вмешательства прокуратуры.

Источник: Комсомольская правда

Участник специальной военной операции получил региональную выплату в размере 300 тысяч рублей после вмешательства прокуратуры Хабаровского района. Военнослужащему изначально отказали в единовременной материальной помощи из-за отсутствия документов, подтверждающих постоянное проживание в крае на дату ранения. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.

Проверка показала, что заявитель на момент получения ранения фактически проживал в Хабаровском районе вместе с семьёй, но имел временную регистрацию. Прокуратура подала иск о признании факта постоянного проживания, и Хабаровский районный суд удовлетворил требования надзорного ведомства.

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