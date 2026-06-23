В Башкирии приостановила работу местная сеть АЗС

«Мы оказались в ситуации, когда не можем обеспечить вас необходимым объемом горючего по адекватной, справедливой стоимости. Мы считаем, что топливный кризис нельзя решать за счет кошельков наших потребителей. Переносить эти колоссальные издержки на вас несправедливо и противоречит нашим принципам работы», — объяснили решение приостановить работу сети до стабилизации ситуации в «Пчеле».