Роспотребнадзор назвал пять водоемов Иркутской области с грязной водой

Купаться во всех этих местах опасно. В Роспотребнадзоре напомнили: отдыхать у воды официально можно только там, где есть санитарно-эпидемиологическое заключение. На сегодняшний день ведомство не выдало ни одного такого разрешения. Получается, что во всей Иркутской области пока нет пляжей, где можно купаться без риска.