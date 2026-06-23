Роспотребнадзор назвал пять водоемов Иркутской области с грязной водой

Специалисты проверили качество воды в реках и озерах Иркутской области и нашли опасные микробы сразу в нескольких популярных местах. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора.
— В черный список попало озеро в черте Ангарска, где люди привыкли отдыхать дикарями. Там же, в Ангарском округе, не прошли проверку река Еловка возле ТЭЦ-10 и участок Еловки у водноспортивного комплекса. Кроме того, нарушения выявили на озере ПМК в поселке Лесогорск Чунского района и в реке Акульшетка в восьми километрах ниже сброса сточных вод Тайшетского округа, — рассказывают в Управлении.
Купаться во всех этих местах опасно. В Роспотребнадзоре напомнили: отдыхать у воды официально можно только там, где есть санитарно-эпидемиологическое заключение. На сегодняшний день ведомство не выдало ни одного такого разрешения. Получается, что во всей Иркутской области пока нет пляжей, где можно купаться без риска.