Врач назвала группу крови, которую чаще выбирают комары

Как пояснила специалист, насекомые ориентируются прежде всего на углекислый газ, тепло тела и запах кожи. Именно поэтому комары чаще кусают детей: у них выше температура тела, активнее дыхание и, соответственно, больше выделяется углекислого газа, а кожа тоньше и более чувствительна к укусам.