Врач назвала группу крови, которую чаще выбирают комары

Врач-аллерголог Анна Усачёва в интервью RT заявила, что комары могут чаще реагировать на людей с первой группой крови. По её словам, такие выводы делают на основе исследований, однако на практике решающую роль играют другие факторы.
Как пояснила специалист, насекомые ориентируются прежде всего на углекислый газ, тепло тела и запах кожи. Именно поэтому комары чаще кусают детей: у них выше температура тела, активнее дыхание и, соответственно, больше выделяется углекислого газа, а кожа тоньше и более чувствительна к укусам.
Эксперт отметила: «Комары в первую очередь ориентируются на углекислый газ, тепло тела и запах кожи, поэтому чаще выбирают детей, у которых эти показатели выражены сильнее».
После укуса в кожу попадает слюна комара с биологически активными веществами, что вызывает покраснение, зуд и отёк. У детей и людей с аллергией реакция может быть более выраженной, однако тяжёлые случаи встречаются редко.
Основная опасность, по словам врача, связана с расчёсыванием укусов, что может привести к инфицированию кожи. При появлении сильного воспаления, боли или гнойных выделений рекомендуется обратиться к врачу.
Для защиты от комаров специалист советует использовать репелленты, носить закрытую одежду и устанавливать москитные сетки, особенно в вечернее время.
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