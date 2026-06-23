Компании ЦФО стали победителями и лауреатами национальной премии

«Стрельня» из одноименной деревни в Калужской области отмечена лауреатством в аграрной номинации. Семейное предприятие Александра и Ирины Саяпиных, существующее с 2013 года, представляет собой «локальную сеть» ферм, пять из которых производят молоко, а две — выращивают телок и бычков. По собственным данным, на предприятии более 1,8 тысячи голов скота, которых держат на круглогодичном выгуле. Сами выращивают и заготавливают корма на двух тысячах гектаров, еще 400 отданы под пастбища. В 2025 году здесь работали 37 человек. Больше, наверное, не требуется: производство автоматизировано, дойка происходит в специальном модуле при помощи роботов, к которым коровы приходят «по собственному желанию».