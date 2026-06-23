Компании ЦФО стали победителями и лауреатами национальной премии

В столичном Центре международной торговли наградили победителей и лауреатов национальной премии в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий» за 2025 год. Награды лучшим компаниям малого и среднего бизнеса вручает Торгово-промышленная палата РФ уже более 20 лет. Они распределились по 11 номинациям. Компании ЦФО получили 10 наград, пять из которых — высшие.
Заняли весь пьедестал.
В сфере промышленного производства победитель и оба лауреата представляют Центральный федеральный округ.
Лучшим признано научно-производственное предприятие «Технофильтр» из Владимира. Фирму в 1991 году основали бывшие сотрудники Всесоюзного научно-исследовательского института синтетических смол. Предприятие специализируется на создании полимерных мембран и различных фильтрующих элементов (патронных, мембранных, глубинных, сорбционных и капсульных).
Промышленные мощности расположены во Владимире. Часть площадей — так называемые чистые помещения: в них постоянно контролируют микроклимат (температуру и влажность), перепад давления и концентрацию частиц в воздухе. Именно здесь проходит основной цикл изготовления фильтров: гофрирование материалов, сборка, герметизация, отмывка, проверка на целостность, адаптация, маркировка и упаковка.
Продукция «Технофильтра» находит применение в медицине, фармацевтике, микроэлектронике, химической и косметической индустрии, в пищевой промышленности, включая ликеро-водочную. Мембранные материалы предприятия способны задерживать даже вирусы и бактерии.
Мембранные материалы владимирского предприятия способны задерживать даже вирусы и бактерии.
Владимирские фильтры использовались на финишной фильтрации вакцины от COVID-19, в системе жизнеобеспечения международной космической станции, истребителя МиГ-29. Порядка 80−85 процентов водочных предприятий России используют для улучшения вкусовых качеств водки технологию «серебряной фильтрации».
Продукция востребована не только в России — изделия поставляются более чем в 50 стран СНГ, Африки, Азии, Америки и Европы. Торговые представительства и дилерские центры «Технофильтра» работают в Беларуси, Казахстане, Индии и Польше.
Еще один лауреат — тоже из Владимирской области. Научно-производственное объединение «ТЛК» в Гаврилов-Яме с 2018 года разрабатывает и выпускает серверы и металлоконструкции для телекоммуникаций. По словам учредителя компании Якова Юницкого, идея возникла в 2015 году. Тогда его фирма торговала китайским оборудованием для проведения и подключения интернета, но «обстоятельства изменились, начала набирать обороты тема импортозамещения, и стали искать варианты локализации производства на территории региона». Компания стала резидентом технопарка «Локаловъ» и вложила в проект 150 миллионов рублей. В том числе было закуплено современное высокотехнологичное оборудование из Японии и Германии.
Второй лауреат — «Малоярославская производственная компания — Сталь» из калужского села Маклина — с 2005 года выпускает модульные быстровозводимые дома для круглогодичного проживания, трансформаторные подстанции, фельдшерско-акушерские пункты, торговые павильоны и даже грузовые платформы с дистанционным управлением. Среди заказчиков — крупные банковские структуры, газовые и нефтяные компании, региональные министерства и департаменты. По данным Rusprofile, фирма получила 196 госконтрактов на 3,2 миллиарда рублей.
В этом году на Петербургском международном экономическом форуме «МПК — Сталь» и калужские власти договорились о производстве беспилотных платформ под брендом «Калужанин» для ЖКХ, агропромышленного комплекса, строительства и производственной сферы. На создание систем технического зрения с применением искусственного интеллекта заложено не менее 120 миллионов рублей.
Без лишних добавок.
Липецкий «Петэксперт» победил в номинации «Лучшее предприятие малого и среднего бизнеса в сфере производства потребительской продукции». Резидент особой экономической зоны «Липецк» выпускает для кошек и собак сухие корма с высоким содержанием натуральных ингредиентов и свежего мяса и с низким — зерновых культур. Акцент также сделан на отсутствие ароматизаторов, красителей, усилителей вкуса и сои.
Гендиректор компании Дмитрий Цыпин назвал награду подтверждением выбранного курса на развитие отечественного производства и внедрение современных технологий:
— За последние годы рынок товаров для домашних животных в России существенно вырос, а требования потребителей к качеству кормов продолжают повышаться.
На ПМЭФ-2026 стало известно о планах «Петэксперта» построить производственные линии влажных кормов за 2,2 миллиарда рублей — завод будет выпускать до 100 миллионов консервов и паучей в год.
Помимо строительства, компания активно участвует в подготовке кадров для существующего и будущего производства, сотрудничая с ведущими липецкими вузами и ссузами, а также предоставляя собственные цеха для практики и стажировки начинающих специалистов.
Лауреатом в той же номинации стал брянский производственно-пищевой комбинат «Время есть», выпускающий под собственной торговой маркой готовую еду шоковой заморозки. Продукцию он поставляет в том числе на предприятия общепита Курской, Орловской, Смоленской, Белгородской, Воронежской и других областей. Широко представлена она и в самом Брянске. Компания также работает в сфере корпоративного питания, занимается производством продуктов для вендинга и организацией столовых под ключ.
«Стрельня» из одноименной деревни в Калужской области отмечена лауреатством в аграрной номинации. Семейное предприятие Александра и Ирины Саяпиных, существующее с 2013 года, представляет собой «локальную сеть» ферм, пять из которых производят молоко, а две — выращивают телок и бычков. По собственным данным, на предприятии более 1,8 тысячи голов скота, которых держат на круглогодичном выгуле. Сами выращивают и заготавливают корма на двух тысячах гектаров, еще 400 отданы под пастбища. В 2025 году здесь работали 37 человек. Больше, наверное, не требуется: производство автоматизировано, дойка происходит в специальном модуле при помощи роботов, к которым коровы приходят «по собственному желанию».
Экспорт и выставки.
Лучшим экспортером в сфере инновационной деятельности стала ивановская компания «Нейрософт». Она с 1992 года разрабатывает и выпускает высокотехнологичное медицинское оборудование для нейрофизиологии, функциональной диагностики, аудиологии и реабилитации. Это единственный в России производитель систем для интраоперационного нейромониторинга, магнитных стимуляторов и приборов для скрининга слуха новорожденных. Для поставок за рубеж оформлено 346 сертификатов соответствия, что обеспечивает доступ почти на все международные рынки.
Цветным численным кружевом занимается единственное предприятие.
География продаж включает 115 стран. В 2025 году предприятие заключило контракты с 48 странами, фактически поставки выполнены в 75. По сравнению с 2024-м количество экспортируемого оборудования выросло на 26 процентов, проданных блоков приборов — на 542. Новыми направлениями для экспорта стали Афганистан и Мальдивская Республика.
В первом случае один из ведущих психиатров Кабула заказал магнитный стимулятор Neuro-MSX. «Проект испытывал многочисленные сложности, и даже на финальной стадии таможенного оформления не было стопроцентной уверенности в успехе. Но оборудование успешно смонтировано. Доктор благодарит нас и надеется на продолжение сотрудничества», — рассказали «РГ в “Нейрософте”.
На Мальдивах установлен комплекс «Нейрон-Спектр-64» с модулем ЭЭГ-видеомониторинга. Также есть важный задел на следующую поставку — подробная демонстрация электронейромиографа.
Доля экспорта в общей выручке компании составила 34 процента и превысила 1,28 миллиарда рублей (на 18 процентов больше, чем в 2024 году). Наибольший прирост выручки в этом сегменте показали Индонезия, страны Ближнего Востока, Иран, Индия и Беларусь. Абсолютными лидерами по экспортным продажам стали Бразилия, Западная Европа, Казахстан, Индия, Индонезия и Иран.
«2025 год ознаменовался двумя крупными экспортными проектами, демонстрирующими доверие к российским медицинским технологиям на государственном уровне в странах с населением, сопоставимым с РФ. Так, в Бразилии приборы для мониторинга церебральной функции новорожденных установлены в 70 родильных домах. С их помощью уже прошли диагностику более 10 тысяч новорожденных, родившихся раньше срока или испытывавших дефицит кислорода в утробе матери. В Индии мы выиграли тендер на поставку 500 приборов для аудиологического скрининга новорожденных в рамках правительственной программы штата Махараштра с населением 120 миллионов человек. Масштаб этого проекта сопоставим с федеральной программой аудиологического скрининга в России», — подчеркнули в компании.
Тамбовский «Пигмент», выпускающий химическую продукцию для рынков России, ближнего и дальнего зарубежья, победил в номинации «Демонстрируем будущее — инновационный прорыв на выставке». Она была учреждена по инициативе «Экспоцентра» — крупнейшего выставочного комплекса страны. Эксперты учитывают частоту и стаж участия компании в своих проектах, а также демонстрацию передовых решений и технологий, которые выделяют предприятие и его стенд среди конкурентов.
В «Пигменте» напомнили, что завод более 15 лет участвует в качестве экспонента в крупнейших международных отраслевых мероприятиях в сфере промышленной химии. «Инновационность продукции базируется на создании уникальных для России импортозамещающих химических продуктов и постоянной модернизации производства. Предприятие входит в топ-5 инновационных лидеров страны», — заявили там.
Вышли на промыслы.
В специальной номинации «За вклад в сохранение и развитие народных художественных промыслов России» победителем стала «Труженица» из рязанского Михайлова, а лауреатом — «Ростовская финифть» из Ярославской области.
В Михайлове с населением менее 10 тысяч человек занимаются цветным коклюшечным кружевом — такой техники нет больше нигде в мире. Истории фабрики, разместившейся на одноименной улице Тружениц, около 100 лет. Здесь выпускают льняные изделия в фирменном кружевном оформлении с вышивкой.
Когда появилось михайловское численное кружево (названное так потому, что плетут его не по рисунку — сколку, — а на счет, фиксируя число переплетений), точно не известно, но во второй половине ХIХ века оно уже было широко распространено, изделия продавали за границу. В 1925 году артельщицы объединились в предприятие, давшее начало нынешней «Труженице»: под таким названием артель заработала в 1929-м, с 1993-го — в статусе ЗАО.
В основном здесь выпускают интерьерный текстиль: шторы, скатерти, столешницы, полотенца, дорожки и прочее. Также численным кружевом украшают постельное белье и одежду — например, делают воротнички и вставки на платья. Всего в ассортименте около 300 видов изделий.
Финифтью называется художественная эмаль — роспись огнеупорными красками по стеклу на металлической основе. Этим искусством с XVIII века славится один из древнейших городов России Ростов Великий. Главный продолжатель и хранитель этого промысла сейчас — фабрика «Ростовская финифть» с более чем столетней историей (сейчас также в статусе ЗАО).
Мастера изготавливают броши, шкатулки, серьги, кулоны, кольца, предметы интерьера и церковной атрибутики. В числе необычных работ предприятия — корона для конкурса «Мисс Россия» (1991) и украшения для коллекции Ульяны Сергеенко на Неделе высокой моды в Париже (2021).
Кроме расписной эмали фабрика изготавливает перегородчатую, которая украшает и подчеркивает филигрань, придавая изделиям законченность и яркость.