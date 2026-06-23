Барабанов станет самым дорогим игроком КХЛ, перейдя в Автомобилист

Как сообщает «Спорт-Экспресс», форвард подпишет контракт, который сделает его самым высокооплачиваемым хоккеистом в истории Континентальной хоккейной лиги. Общая сумма выплат по соглашению составит 124 миллиона рублей за сезон. При этом 90−95 миллионов рублей оформят в качестве оклада, а оставшуюся часть — как рекламные выплаты, которые не учитываются в потолке зарплат лиги.