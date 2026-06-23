Барабанов станет самым дорогим игроком КХЛ, перейдя в Автомобилист

Как сообщает «Спорт-Экспресс», форвард подпишет контракт, который сделает его самым высокооплачиваемым хоккеистом в истории Континентальной хоккейной лиги. Общая сумма выплат по соглашению составит 124 миллиона рублей за сезон. При этом 90−95 миллионов рублей оформят в качестве оклада, а оставшуюся часть — как рекламные выплаты, которые не учитываются в потолке зарплат лиги.
Тридцатидвухлетний уроженец Санкт-Петербурга и воспитанник местного клуба провёл за «Ак Барс» сильный сезон. В регулярном чемпионате он набрал 53 очка (23 гола и 30 передач) в 64 матчах, а в плей-офф добавил 6 голов и 10 результативных передач, помогая казанцам дойти до финала Кубка Гагарина.
Напомним, что о возможном уходе Барабанова из «Ак Барса» стало известно 19 июня. Казанский клуб уже потерял двух других игроков из топ-6: в «Ванкувер» уехал нападающий Илья Сафонов, а Нэйтан Тодд подписал контракт с «Металлургом». Теперь к этим потерям добавился и Барабанов.