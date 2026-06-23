В Петербурге усилят меры безопасности к проведению «Алых парусов»

С. -ПЕТЕРБУРГ, 23 июн — РИА Новости. Усиленные меры безопасности будут приняты в период проведения в Санкт-Петербурге праздника выпускников школ «Алые паруса», сообщили РИА Новости в городском комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности.
«В период проведения “Алых парусов” будут действовать усиленные меры безопасности», — сказал собеседник агентства, не уточнив подробностей.
В пресс-службе ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области РИА Новости рассказали, что меры по обеспечению безопасности и общественного порядка на нынешнем празднике выпускников будут аналогичны тем, что действовали на «Алых парусах» в 2025 году.
«Алые паруса» — праздник выпускников ленинградских школ, появление которого в конце 60-х навеяла популярность одноименного фильма по повести Александра Грина. Первый праздник состоялся 27 июня 1968 года. В этот день ленинградские школьники впервые увидели на Неве бригантину под алыми парусами, ставшую впоследствии символом праздника. Традиция прервалась в 1979 году, второе рождение праздника состоялось 24 июня 2005 года.