В Петербурге усилят меры безопасности к проведению «Алых парусов»

В пресс-службе ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области РИА Новости рассказали, что меры по обеспечению безопасности и общественного порядка на нынешнем празднике выпускников будут аналогичны тем, что действовали на «Алых парусах» в 2025 году.