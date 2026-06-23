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Выпускница набрала 200 баллов за два предмета на ЕГЭ в Хабаровском крае

Такого выдающегося результата добилась Елизавета Пенюгина из Советской Гавани. Она набрала по 100 баллов на экзаменах по русскому языку и физике. Ранее она неоднократно побеждала в олимпиадах, а также представляла Хабаровский край в таких всероссийских центрах, как «Сириус», «Артек» и «Океан». Добавим, что также 100 баллов на экзамене по физике набрали сразу пятеро выпускников —.

Такого выдающегося результата добилась Елизавета Пенюгина из Советской Гавани. Она набрала по 100 баллов на экзаменах по русскому языку и физике. Ранее она неоднократно побеждала в олимпиадах, а также представляла Хабаровский край в таких всероссийских центрах, как «Сириус», «Артек» и «Океан». Добавим, что также 100 баллов на экзамене по физике набрали сразу пятеро выпускников — это Роман Владович из хабаровского лицея инновационных технологий, Дарья Баландюк из хабаровской гимназии № 3, Тимур Гилимзянов из хабаровской школы № 80 и Владимир Зволимбовский из школы № 2 Николаевска-на-Амуре.