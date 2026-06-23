Выпускница набрала 200 баллов за два предмета на ЕГЭ в Хабаровском крае

Такого выдающегося результата добилась Елизавета Пенюгина из Советской Гавани. Она набрала по 100 баллов на экзаменах по русскому языку и физике. Ранее она неоднократно побеждала в олимпиадах, а также представляла Хабаровский край в таких всероссийских центрах, как «Сириус», «Артек» и «Океан». Добавим, что также 100 баллов на экзамене по физике набрали сразу пятеро выпускников — это Роман Владович из хабаровского лицея инновационных технологий, Дарья Баландюк из хабаровской гимназии № 3, Тимур Гилимзянов из хабаровской школы № 80 и Владимир Зволимбовский из школы № 2 Николаевска-на-Амуре.