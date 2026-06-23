20 сентября состоятся выборы в органы местного самоуправления в Хабаровском крае

В единый день голосования жители 12 вновь образованных муниципальных округов края изберут депутатов Собраний депутатов первого созыва. Решения о назначении выборов опубликованы 22 июня. Своих представителей выберут в округах: Амурском, Аяно-Майском, Ванинском, Вяземском, Верхнебуреинском, Комсомольском, Нанайском, Николаевском, Советско-Гаванском, Ульчском, Тугуро-Чумиканском, имени Полины Осипенко. «В течение месяца вновь избранные Советы должны провести первое заседание, назначить публичные слушания по внесению изменений в Устав», — рассказал начальник отдела развития местного самоуправления министерства по внутренней и информационной политики Хабаровского края Алексей Щербаков. Затем депутаты утвердят кандидатуру главы округа — губернатор края внесет на рассмотрение две кандидатуры. Ориентировочно новые главы появятся в ноябре. Всего в регионе в единый день голосования пройдет 20 избирательных кампаний. Самая масштабная — выборы депутатов Государственной Думы РФ.