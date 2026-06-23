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С 1 сентября в России запустят единый цифровой ресурс для дошкольного образования

В пресс-службе Минпросвещения РФ сообщили: с 1 сентября начнет работу единый цифровой ресурс для дошкольного образования. Платформа объединит методические материалы для воспитателей, заведующих детскими садами, методистов, а также для родителей. Новый сервис станет помощником для всех, кто участвует в воспитании и развитии детей дошкольного возраста. На ресурсе будут доступны мультфильмы, художественная литература, рекомендуемые книги, сказки.

В пресс-службе Минпросвещения РФ сообщили: с 1 сентября начнет работу единый цифровой ресурс для дошкольного образования. Платформа объединит методические материалы для воспитателей, заведующих детскими садами, методистов, а также для родителей. Новый сервис станет помощником для всех, кто участвует в воспитании и развитии детей дошкольного возраста. На ресурсе будут доступны мультфильмы, художественная литература, рекомендуемые книги, сказки, а также игровые средства обучения. Родители и педагоги смогут подбирать материалы для занятий, игр и развивающих активностей с детьми в одном месте. Подробности о работе платформы появятся ближе к сентябрю.