«Овечий кал» от паники: терапевт рассказала о резком всплеске психогенных запоров у россиян

Ранее Life.ru сообщал, что «овечий» кал может быть признаком опухолевого процесса в толстой кишке. Врач-колопроктолог предупреждала, что пациенты часто игнорируют тревожные симптомы вроде крови на туалетной бумаге, зуда или чувства неполного опорожнения, списывая их на «обычный геморрой». По словам специалиста, лентовидный или «овечий» кал, ложные позывы и ощущение инородного тела требуют обязательного обследования, особенно если они сохраняются длительное время. Бугулова подчеркнула, что позднее обращение к врачу напрямую влияет на прогноз и эффективность лечения онкологических заболеваний прямой кишки и анального канала.