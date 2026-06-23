Суд предписал Роспатенту пересмотреть методы работы из-за ООО «Синергетик»

Суд по интеллектуальным правам подтвердил частное определение в адрес Роспатента: ведомство обязали при регистрации товарных знаков следовать нормам гражданского законодательства и тщательно анализировать заявляемые обозначения. Об этом сообщили в «Коммерсантъ Приволжье».