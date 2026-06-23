Суд предписал Роспатенту пересмотреть методы работы из-за ООО «Синергетик»

Суд по интеллектуальным правам подтвердил частное определение в адрес Роспатента: ведомство обязали при регистрации товарных знаков следовать нормам гражданского законодательства и тщательно анализировать заявляемые обозначения. Об этом сообщили в «Коммерсантъ Приволжье».
Определение вынесли по итогам спора между компанией «Синергетик» и Кариной Богуславской. Истица требовала 10,7 млрд рублей за использование товарного знака «Я люблю свою семью», суд первой инстанции взыскал 766 млн рублей и запретил «Синергетику» использовать обозначение.
Суд по интеллектуальным правам отменил решение: фраза носит общеупотребительный характер, не индивидуализирует товар и не даёт конкурентных преимуществ, а регистрация её как товарного знака — злоупотребление правом. Кассационную жалобу Богуславской отклонили.
Также суд указал, что Роспатент не должен регистрировать в качестве товарных знаков общепринятые выражения. Попытки службы добиться отмены частного определения суд отклонил.
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