Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд предписал Роспатенту пересмотреть методы работы из-за ООО «Синергетик»

Ведомство обязали при регистрации товарных знаков следовать нормам гражданского законодательства и тщательно анализировать заявляемые обозначения.

Суд по интеллектуальным правам подтвердил частное определение в адрес Роспатента: ведомство обязали при регистрации товарных знаков следовать нормам гражданского законодательства и тщательно анализировать заявляемые обозначения. Об этом сообщили в «Коммерсантъ Приволжье».

Определение вынесли по итогам спора между компанией «Синергетик» и Кариной Богуславской. Истица требовала 10,7 млрд рублей за использование товарного знака «Я люблю свою семью», суд первой инстанции взыскал 766 млн рублей и запретил «Синергетику» использовать обозначение.

Суд по интеллектуальным правам отменил решение: фраза носит общеупотребительный характер, не индивидуализирует товар и не даёт конкурентных преимуществ, а регистрация её как товарного знака — злоупотребление правом. Кассационную жалобу Богуславской отклонили.

Также суд указал, что Роспатент не должен регистрировать в качестве товарных знаков общепринятые выражения. Попытки службы добиться отмены частного определения суд отклонил.

Ранее нижегородская мэрия потребовала 71 млн рублей с виновника взрыва на Фучика.