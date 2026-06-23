В Башкирии повысили зарплаты руководителям школ и воспитателям

Для четырёх учреждений установлен повышенный оклад руководителя в размере 29 270 рублей. В перечень вошли Республиканский центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи «Аврора», Образовательный центр «Йондоз», Республиканский центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, а также Институт развития образования РБ.