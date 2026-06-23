Красноярский край — лидер по капремонту в Сибири

В рамках программы в регионе отремонтировано 7 фасадов, 62 крыши, 3 системы газоснабжения, 22 системы отопления, а также по 23 системы холодного и горячего водоснабжения. Кроме того, специалисты обновили 38 систем электроснабжения и заменили 40 лифтов в 13 домах.