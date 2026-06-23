Юрий Лоза высказался о конфликте с Татьяной Куртуковой

Музыкант Юрий Лоза прокомментировал конфликт с певицей Татьяной Куртуковой и заявил, что никогда лично не общался с артисткой. По его словам, все переговоры по поводу песни «Елочки-сосеночки» велись через представителей исполнительницы.
Лоза рассказал, что предлагал композицию команде певицы и не видит в отказе ничего необычного. Композитор отметил, что регулярно направляет свои песни разным артистам и спокойно относится к тому, что не все предложения получают продолжение.
— Я предлагал ее представителям свою песню «Елочки-сосеночки». Я в целом предлагаю свои песни сотням людей из индустрии. Кто-то берет в оборот, а кто-то нет, поэтому я привык к отказам, — заявил Лоза.
Музыкант также отверг обвинения в недостоверности своих слов и вновь подчеркнул, что не знаком с Куртуковой и никогда не связывался с ней напрямую, передает «ОСН».
Ранее Юрий Лоза отметил творчество и другого современного исполнителя: он сравнил молодого исполнителя Ваню Дмитриенко с осьминогом-предсказателем Паулем. Отвечая на вопрос, сможет ли молодой артист собрать «Лужники», Лоза заявил, что не знает этого исполнителя.