В аэропорту Казани 23 июня утром задерживаются около 20 рейсов

В международном аэропорту Казани сегодня, 23 июня, наблюдаются массовые задержки рейсов. По данным онлайн-табло, на вылет задержано девять рейсов, на прилёт — восемь. При этом сама воздушная гавань столицы Татарстана работает в штатном режиме. Основная причина сбоев — временные ограничения на полёты в аэропортах прибытия, в частности в Краснодаре и Сочи, а также перегрузка в аэропорту Антальи.
Наиболее существенные задержки на вылет зафиксированы по южным направлениям. Рейс в Анталью на 13:40 задерживается почти на 23 часа. Ещё один рейс в этот же город на 5:40 перенесён на 10 часов. Рейс в Сочи на 14:55 отложен на 11 часов, а рейс на 12:35 — на три часа. Два вечерних рейса в Москву (на 20:45 и 21:50) опоздают почти на два часа. Рейс в Санкт-Петербург на 19:50 задержится на полтора часа. Незначительные сдвиги наблюдаются на дневных рейсах в Стамбул и Екатеринбург.
На прилёт также есть задержки. Самолёты из Антальи, Москвы, Сочи, Санкт-Петербурга и Стамбула прибудут позже запланированного. Проблемы с отправкой рейсов фиксируются и в самом аэропорту Антальи. Согласно онлайн-табло турецкой воздушной гавани, там задержаны рейсы в Минеральные Воды, Москву, Махачкалу, Пермь и другие российские города. Большинство из них выполняются авиакомпанией «Уральские авиалинии».
Это уже не первый день массовых задержек в казанском аэропорту. Накануне, 22 июня, из-за ограничений на полёты здесь также скорректировали расписание более чем десяти рейсов, в основном в Анталью и Сочи. Пассажирам задержанных рейсов рекомендуют уточнять статус вылета на сайтах авиакомпаний.