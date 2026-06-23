В аэропорту Казани 23 июня утром задерживаются около 20 рейсов

Наиболее существенные задержки на вылет зафиксированы по южным направлениям. Рейс в Анталью на 13:40 задерживается почти на 23 часа. Ещё один рейс в этот же город на 5:40 перенесён на 10 часов. Рейс в Сочи на 14:55 отложен на 11 часов, а рейс на 12:35 — на три часа. Два вечерних рейса в Москву (на 20:45 и 21:50) опоздают почти на два часа. Рейс в Санкт-Петербург на 19:50 задержится на полтора часа. Незначительные сдвиги наблюдаются на дневных рейсах в Стамбул и Екатеринбург.