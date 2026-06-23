В Красноярском крае в 2027 году благоустроят 32 общественных пространства по нацпроекту

В народном голосовании за объекты для благоустройства в 2027 году, по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни», приняли участие более 325 тысяч жителей Красноярского края. В результате был определён список из 32 общественных пространств — парки, скверы, площади и набережные — в 24 муниципалитетах, которые преобразятся в следующем году. Благодарю всех жителей края, отдавших свои голоса за будущее благоустройство, — отметил губернатор Красноярского края Михаил Котюков. В частности, в Канске благоустроят площадь возле ЗАГСа, в Назарове — набережную реки Ададым, в Лесосибирске — сквер «Молодёжный», в Минусинске —два сквера на улицах Ботанической и Вокзальной. В Красноярске преобразятся сразу семь объектов, в том числе: сквер возле ледового дворца «Сокол», сквер «Московский тракт», Ботанический бульвар, набережные Енисея в Тихих Зорях и в районе улицы Крайней. Полный список проектов, за которые проголосовали жители, доступен по ссылке.