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Прокуратура добилась выплат для 29 педагогов в Аяно-Майском районе

Прокуратура Аяно-Майского района провела проверку соблюдения трудового законодательства в местных образовательных учреждениях. Выяснилось, что педагогам начисляли зарплату без учета стимулирующих и компенсационных выплат — это прямое нарушение закона. В итоге учителя получали меньше положенного. После вмешательства надзорного ведомства учреждения провели перерасчет. 29 педагогическим работникам выплатили недополученные суммы — всего 258 тысяч рублей. Все обязательства перед.

Прокуратура Аяно-Майского района провела проверку соблюдения трудового законодательства в местных образовательных учреждениях. Выяснилось, что педагогам начисляли зарплату без учета стимулирующих и компенсационных выплат — это прямое нарушение закона. В итоге учителя получали меньше положенного. После вмешательства надзорного ведомства учреждения провели перерасчет. 29 педагогическим работникам выплатили недополученные суммы — всего 258 тысяч рублей. Все обязательства перед педагогами теперь выполнены.