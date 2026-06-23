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Медведь за решеткой: прокуратура проверяет условия содержания животного в придорожном кафе в Матвеевке

Жители Хабаровского края обеспокоены условиями содержания медведя, которого держат в клетке на территории придорожного кафе «Странник». На ситуацию отреагировала Хабаровская межрайонная природоохранная прокуратура — началась проверка. Сотрудники надзорного ведомства совместно со специалистом управления ветеринарии правительства Хабаровского края осмотрели место содержания животного. Эксперты выяснят, законно ли держать медведя в таких условиях и соответствуют ли условия содержания.

Жители Хабаровского края обеспокоены условиями содержания медведя, которого держат в клетке на территории придорожного кафе «Странник». На ситуацию отреагировала Хабаровская межрайонная природоохранная прокуратура — началась проверка. Сотрудники надзорного ведомства совместно со специалистом управления ветеринарии правительства Хабаровского края осмотрели место содержания животного. Эксперты выяснят, законно ли держать медведя в таких условиях и соответствуют ли условия содержания санитарно-эпидемиологическим нормам. Если будут выявлены нарушения, прокуратура примет соответствующие меры.