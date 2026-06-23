В Туве начали проверку сведений о нападении пяти человек на детский лагерь

По данным ТАСС, накануне в соцсетях Тувы появились жалобы родителей, чьи дети отдыхали в детском лагере «Таежный» в городе Ак-Довурак. Со слов их детей, инцидент произошел в ночь с 21 на 22 июня. На территорию лагеря проникли пятеро мужчин. Они допрашивали детей, проверяли их личные вещи и карманы, а после ушли, забрав часть вещей. Что конкретно хотели выяснить мужчины, не уточняется.