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Юрист разъяснил, как делят питомцев после развода

Курбаков: питомец, купленный во время брака, будет делиться на общих основаниях.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Питомец, купленный в период брака на общие средства, в случае развода будет делиться на общих основаниях как совместно нажитое имущество, рассказал РИА Новости юрист, член Ассоциации юристов России Иван Курбаков.

«Если питомец был приобретен в период брака за счет общих денежных средств, он, как правило, относится к совместно нажитому имуществу супругов и подлежит разделу на общих основаниях», — сказал он.

По словам Курбакова, суды при принятии решения, с кем останется животное, основываются не просто на том, кто его владелец по документам, если животное приобретено или получено после заключения брака: они учитывают реальные доказательства и показания свидетелей — кто кормил, выгуливал, водил к ветеринару, платил за корм и лечение и с кем питомец живет на самом деле в случае раздельного проживания.

«После передачи животного одному из супругов второй супруг может претендовать на денежную компенсацию своей доли в общем имуществе, однако обязанность по дальнейшему содержанию питомца обычно возлагается на того, кому он передан», — добавил юрист.

Он подчеркнул, что стороны вправе заключить гражданско-правовое соглашение о распределении расходов на содержание животного.