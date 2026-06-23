Юрист разъяснил, как делят питомцев после развода

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Питомец, купленный в период брака на общие средства, в случае развода будет делиться на общих основаниях как совместно нажитое имущество, рассказал РИА Новости юрист, член Ассоциации юристов России Иван Курбаков.
«Если питомец был приобретен в период брака за счет общих денежных средств, он, как правило, относится к совместно нажитому имуществу супругов и подлежит разделу на общих основаниях», — сказал он.
По словам Курбакова, суды при принятии решения, с кем останется животное, основываются не просто на том, кто его владелец по документам, если животное приобретено или получено после заключения брака: они учитывают реальные доказательства и показания свидетелей — кто кормил, выгуливал, водил к ветеринару, платил за корм и лечение и с кем питомец живет на самом деле в случае раздельного проживания.
«После передачи животного одному из супругов второй супруг может претендовать на денежную компенсацию своей доли в общем имуществе, однако обязанность по дальнейшему содержанию питомца обычно возлагается на того, кому он передан», — добавил юрист.
Он подчеркнул, что стороны вправе заключить гражданско-правовое соглашение о распределении расходов на содержание животного.