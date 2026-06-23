Юрист разъяснил, как делят питомцев после развода

По словам Курбакова, суды при принятии решения, с кем останется животное, основываются не просто на том, кто его владелец по документам, если животное приобретено или получено после заключения брака: они учитывают реальные доказательства и показания свидетелей — кто кормил, выгуливал, водил к ветеринару, платил за корм и лечение и с кем питомец живет на самом деле в случае раздельного проживания.