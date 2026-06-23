«ПОМНИМ»: красноярцы зажгли свечи в День памяти и скорби

Выступление проходило на Площади Мира перед Краевой филармонией. Концерт открывался словами ведущих Владимира Абакановского и Ивана Солнцева: «Ровно 85 лет прошло с той трагической даты, когда на нашу землю вероломно напала фашистская Германия и её союзники. “Преступление и наказание” — основная тема сегодняшнего концерта».