«ПОМНИМ»: красноярцы зажгли свечи в День памяти и скорби

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 22 июня в Красноярске в течение дня проходили торжественные мероприятия в честь Дня памяти и скорби. Одним из ярких и запоминающихся стал концерт классической музыки под открытым небом.
Выступление проходило на Площади Мира перед Краевой филармонией. Концерт открывался словами ведущих Владимира Абакановского и Ивана Солнцева: «Ровно 85 лет прошло с той трагической даты, когда на нашу землю вероломно напала фашистская Германия и её союзники. “Преступление и наказание” — основная тема сегодняшнего концерта».
Больше всех композиций в выступлении исполнил Красноярский академический симфонический оркестр под управлением Владимира Ланде. В концерте принимал участие Сибирский мужской хор. Ансамбль народной песни «Сибирская вечора» исполнил песню военных лет «Катюша». В выступлении также принимали участие солисты: Виталий Осипов, Севастьян Мартынюк, Дмитрий Забоев, Иван Солнцев, Ирина Похабова.
Завершался День памяти и скорби акцией «Свеча памяти» возле Национального центра «Россия». Из 3,5 тыс зажженных свечей участники акции выложили слово «ПОМНИМ».
Память павших в годы Великой Отечественной Войны почтили минутой молчания.