Код нации. Какие традиции и обычаи древнего народа хранят сегодня татары

«Философия татар заключается в умении находить баланс между Востоком и Западом, традициями и прогрессом, строгой религиозностью и открытостью миру, — объясняет руководитель региональной национально-культурной автономии татар Волгоградской области Анвер Аминович Булатов.— У нас есть такое понятие, как “татарлык”, хорошо понятное и очень значимое для каждого представителя татарского народа. Это особое состояние души, которое включает в себя любовь к родине, родному языку, песням и традициям. А ещё это трудолюбие и упорство, культ семьи и рода, гибкость и терпимость, гостеприимство и открытость, стремление к знанию и просвещению».