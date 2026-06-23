В Хабаровске женщина умерла после удара кулаком в лицо из-за ревности

В Хабаровске возбуждено уголовное дело в отношении 42-летнего местного жителя по ч. 4 ст. 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть человека, — сообщает Следственный комитет по Хабаровскому краю и ЕАО.
По версии следствия, в конце мая 2026 года компания знакомых распивала алкоголь в строительном вагончике на территории стройки на улице улица Панфиловцев. Обычное застолье быстро перешло в конфликт на почве ревности.
В какой-то момент мужчина ударил женщину кулаком в лицо. Дальше вечер продолжился так, будто ничего не произошло: компания ещё некоторое время оставалась вместе, затем разошлась.
Утром знакомые вернулись и обнаружили женщину без признаков жизни. Причиной смерти стала закрытая черепно-мозговая травма.
Подозреваемый задержан, суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Следствие продолжает устанавливать все обстоятельства произошедшего — от деталей конфликта до точной хронологии событий той ночи.