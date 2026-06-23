Какие традиции и обычаи древнего народа хранят сегодня татары

«На русской земле проложили мы след, Мы — чистое зеркало прожитых лет» — это строки великого татарского поэта Габдуллы Тукая, 140-летие со дня рождения которого отмечается в 2026 г.
О том, как татарский этнос хранит свою богатую историю и культуру, на каких принципах воспитывает подрастающее поколение, узнавал корреспондент «Аргументы и факты» — Нижнее Поволжье".
От 16 до 20 века.
Татары — второй по численности народ в стране, а Волгоградская область занимает второе место среди Южного и Кавказского федерального округов по численности проживающего татарского населения. В регионе насчитывается более 20 тыс. татар. Они проживают, в основном, в Волгограде и Волжском, а также в Светлоярском, Ленинском и Старополтавском районах области.
Некоторые сёла в регионе так и называются «татарские»: это Малые Чапурники, Червленное, пос. Нариман Светлоярского района, Бахтияровка, Маляевка, Царёв Ленинского и Лятошинка Старополтавского районов.
В 16 в. в Нижнее Поволжье массово переселились казанские татары. Второе массовое переселение произошло во второй половине 18 века, когда переселенцы из Казанского и Пензенского наместничеств основали село Малые Чапурники.
В начале 19 века переселенцами из Саратовской губернии была основана слобода Сарай в уездном городе Царёв, а выходцы из Пензенской губернии поселились в сёлах Лятошинка, Маляевка и Бахтияровка.
По данным историков, до Великой Отечественной войны в центре Волгограда проживало преимущественно татарское население, но события Сталинградской битвы изменили географию проживания татар.
Наконец, в 1960—1970-е и в 1990-е годы молодые инженеры, юристы и химики из Казани приезжали в регион по распределению, чтобы строить заводы в Волгограде и Волжском. Вот так и сложилась достаточно большая группа представителей татарского народа в наших краях.
«Татарлык» как основа души.
Татары — народ с самобытной культурой, давней историей, обычаями и традициями, которые бережно передаются из поколения в поколение.
«Философия татар заключается в умении находить баланс между Востоком и Западом, традициями и прогрессом, строгой религиозностью и открытостью миру, — объясняет руководитель региональной национально-культурной автономии татар Волгоградской области Анвер Аминович Булатов.— У нас есть такое понятие, как “татарлык”, хорошо понятное и очень значимое для каждого представителя татарского народа. Это особое состояние души, которое включает в себя любовь к родине, родному языку, песням и традициям. А ещё это трудолюбие и упорство, культ семьи и рода, гибкость и терпимость, гостеприимство и открытость, стремление к знанию и просвещению».
Татары — крепкие хозяйственники, которые умеют трудиться от всей души.
«Мы всегда делаем всё возможное для благоустройства того места, где проживаем, — говорит Анвер Булатов. — Живём дружно, вместе работаем, учим детей, отмечаем праздники. Традиционный и наиболее известный — Сабантуй».
Сабантуй ещё называют праздником плуга — его отмечают на открытом воздухе после окончания весенних посевных работ. Основные события праздника разворачиваются в селе Малые Чапурники, прямо на большой поляне. Сюда прибывают тысячи гостей со всех концов Волгоградской области и из-за её пределов, люди самых разных национальностей — татары очень гостеприимный народ. Праздник уже давно объединил многие культуры — на его площадке создают национальные подворья, где можно познакомиться с бытом татарского, калмыцкого, русского народов и казачества. Здесь представляют старинные обряды, проводят шумные народные гуляния.
А ещё проходит много весёлых конкурсов: бег в мешках, бои подушками на бревне, разбивание горшков вслепую, лазанье по высокому столбу… Впечатлений от праздника хватает на целый год.
Традицию передают и молодёжи. Так, в Волгограде ежегодно проводится детский фольклорно-этнографический фестиваль «Детский Сабантуй».
Сильны корнями.
Уважение к прошлому — отличительная черта татарского народа. Не случайно в 2003 г. в селе Малые Чапурники открыли музей «Туган як», что в переводе означает «родной край». Это настоящий дом бережно хранимой татарской культуры.
В музее с большой любовью воссоздана традиционная татарская изба рубежа XVIII-XIX веков с настоящей печью. Во время экскурсии гости узнают, почему татары не спят на печи, какой вышивкой занимаются хозяйки в преддверии Сабантуя, как готовят татарскую выпечку.
При центре создан и одноимённый вокальный ансамбль «Туган як», получивший статус народного. Здесь исполняют старинные песни, шьют национальные костюмы, представляют гостям обычаи прошлого.
Музей стал просветительским центром — на его базе изучают родной язык. Вообще изучение языка ведут и детских садах, и в школах. Все желающие ежегодно пишут диктанты по текстам произведений татарских деятелей культуры.
Здесь чтут своих выдающихся деятелей культуры — Габдуллу Тукая, чьи произведения переведены почти на 40 языков мира, и Героя Советского Союза Мусу Джалиля с его «Моабитской тетрадью», созданной в застенках гестапо.
Основа быта, каждодневной жизни татар — это крепкие мусульманские традиции. В культуре татарского народа нормы ислама тесно переплелись со старинными национальными обычаями.
Например, при рождении ребёнка проводят особый обряд и малышу дают имя. В доме накрывают праздничный стол, приглашают муллу, родственников и почётных гостей. Мулла берёт ребёнка на руки, поворачивается в сторону Мекки и трижды шепчет ему в правое ухо призыв к молитве (азан), а в левое — его имя.
Для молодых пар проводят никах — обряд бракосочетания у мусульман, без которого совместная жизнь мужчины и женщины считается невозможной. Его проводят в доме невесты или в мечети за некоторое время до официального похода в ЗАГС. Обязательным условием считается присутствие свидетелей и согласие молодых на брак, а также подарок невесте от жениха.
Традицией можно назвать такой элемент воспитания, как уважение к старшим. В татарских семьях слово старших — это закон. К родителям, бабушкам и дедушкам принято обращаться уважительно. За столом первое слово и самые почётные места всегда отдают старшим членам семьи или уважаемым гостям.
И, конечно, кто же не знает знаменитую татарскую кухню? Здесь тоже традиции строго соблюдаются: даже если гость зашёл на минутку, его не отпустят без чая. На стол выставляют всё лучшее, что есть в доме: выпечку мясную и сладкую, парямячи (беляши), татарские пироги из нескольких слоёв теста и начинки, эчпочмаки (треугольные пирожки), домашнюю лапшу, чак-чак (выпечку из жареного теста с медом), хворост. Все эти национальные блюда умеет готовить любая татарская хозяйка.
«Вовеки нельзя нашу дружбу разбить, Нанизаны мы на единую нить» — это также строки из стихотворения Габдуллы Тукая «На русской земле». На той самой земле, где народы умеют жить в мире и взаимоуважении, жить счастливо.