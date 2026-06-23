В Нижнем Новгороде только 25% родителей выпускников школ одобряют ЕГЭ — опрос

Среди людей с высшим образованием доля критиков выше, чем среди выпускников колледжей и техникумов — 63% против 55%. Также заметна зависимость от возраста: чем старше респонденты, тем ниже уровень поддержки экзамена. Так, среди участников до 35 лет ЕГЭ одобряют 26%, а среди граждан старше 45 лет — лишь 14%.