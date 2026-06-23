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В Нижнем Новгороде только 25% родителей выпускников школ одобряют ЕГЭ — опрос

68% родителей выступают против действующей системы аттестации.

Источник: Время

В Нижнем Новгороде лишь четверть родителей выпускников 11 классов положительно оценивают ЕГЭ. К таким выводам пришли аналитики сервиса SuperJob по итогам опроса среди экономически активного населения города.

Согласно исследованию, экзамен поддерживают 25% родителей. При этом большинство — 68% — выступают против действующей системы аттестации. Респонденты отмечают, что формат ЕГЭ часто сводится к заучиванию и не способствует развитию гибкого мышления у школьников.

В целом по выборке отношение к ЕГЭ ещё более сдержанное: только 19% опрошенных дали положительную оценку, тогда как 58% высказались отрицательно.

Среди людей с высшим образованием доля критиков выше, чем среди выпускников колледжей и техникумов — 63% против 55%. Также заметна зависимость от возраста: чем старше респонденты, тем ниже уровень поддержки экзамена. Так, среди участников до 35 лет ЕГЭ одобряют 26%, а среди граждан старше 45 лет — лишь 14%.

Ранее Виктор Анисимов рассказал об изменениях порядка поступления в вузы в 2026 году.