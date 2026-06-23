В Красноярске 24 июня простятся с дирижером Ильёй Боговым

24 июня Красноярск простится с дирижером духового оркестра Ильей Боговым. Церемония состоится с 10:30 до 11:30 во Дворце Труда и Согласия им. А. Н. Кузнецова (пр. Металлургов, 22). Напомним, Илья Богов скончался 20 июня после продолжительной болезни. Заслуженному работнику культуры края было 45 лет.
Илья Владимирович начал свой путь как музыкант-тубист в 1998 году, а в 2013 стал худруком и главным дирижером духового оркестра.
— Илья навсегда останется в нашей памяти и наших сердцах как человек лучезарный, бесконечно добрый и смелый на эксперименты. Его обаяние, его светлая душа и неугасимый оптимизм оставили неизгладимый след в жизни каждого, кто имел счастье его знать.