В Красноярске 24 июня простятся с дирижером Ильёй Боговым

— Илья навсегда останется в нашей памяти и наших сердцах как человек лучезарный, бесконечно добрый и смелый на эксперименты. Его обаяние, его светлая душа и неугасимый оптимизм оставили неизгладимый след в жизни каждого, кто имел счастье его знать.