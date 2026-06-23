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Юрист призвал не возвращать самостоятельно деньги от неизвестных отправителей

При поступлении денег от неизвестного человека не стоит сразу переводить их обратно или тратить. Такие действия могут привести к проблемам и сделать владельца счёта жертвой мошенников. Об этом агентству «Прайм» сообщил юрист Александр Хаминский.

«Если вам по ошибке или намеренно перевели деньги неизвестные лица, главное — не тратить их и не переводить обратно самостоятельно, чтобы не стать жертвой мошенников. Свяжитесь с банком, сообщите об ошибке и оформите возврат через сотрудников банка», — сказал он.

При этом существует исключение. Если в назначении платежа указано, что деньги являются подарком или благотворительной помощью, их использование не будет нарушением. Во всех остальных случаях вопрос с возвратом следует решать через финансовую организацию, а не напрямую с отправителем.

Если обстоятельства перевода вызывают подозрения, специалист рекомендует обратиться в правоохранительные органы и написать заявление. Кроме того, юрист посоветовал регулярно просматривать историю операций по счёту. Многие владельцы карт могут не заметить поступление средств от незнакомых лиц, особенно если у них отключены уведомления о зачислениях.

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