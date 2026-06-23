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ФСБ задержала двух женщин с самодельными взрывными устройствами. Видео

ФСБ: в Ставропольском крае предотвращен двойной теракт В Пятигорске задержали девушку 2006 года рождения, у нее в рюкзаке было самодельное взрывное устройство мощностью около 2 кг в тротиловом эквиваленте, рассказали в ЦОС ФСБ.

Источник: РБК

ФСБ: в Ставропольском крае предотвращен двойной теракт.

В Пятигорске задержали девушку 2006 года рождения, у нее в рюкзаке было самодельное взрывное устройство мощностью около 2 кг в тротиловом эквиваленте, рассказали в ЦОС ФСБ. Затем была задержана гражданка России 1979 года рождения, которая «по указанию украинских кураторов» должна была доставить бомбу к месту взрыва «в момент работы следственно-оперативной группы».

Взрывные устройства обезврежены. Пострадавших среди силовиков и гражданских лиц нет.

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