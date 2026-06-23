22 июня в Канском округе прошли памятные мероприятия ко Дню памяти и скорби

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Канском муниципальном округе почтили День памяти и скорби, отмечаемый 22 июня.
Этот день символизирует одну из самых трагических страниц в истории России — начало Великой Отечественной войны.
В этот день жители Канска присоединились ко Всероссийской акции «Свеча памяти». Всё началось с минутой молчания, после чего множество людей возложили цветы на мемориал «Землянка». В честь подвига предков прозвучал оружейный залп почётного караула.
На реке Кан все желающие смогли почтить память, опуская в воду памятные венки.
Вечером в городе прошла акция «Огненные картины». Перед Многопрофильным молодёжным центром тысячи свечей зажглись, чтобы сплести в единое пламя образы, символизирующие память о погибших героях и нерушимую связь поколений. Эта мерцающая композиция стала зримым воплощением скорби и благодарности, напоминая каждому о цене мира и важности сохранения исторической правды.