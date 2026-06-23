22 июня в Канском округе прошли памятные мероприятия ко Дню памяти и скорби

Вечером в городе прошла акция «Огненные картины». Перед Многопрофильным молодёжным центром тысячи свечей зажглись, чтобы сплести в единое пламя образы, символизирующие память о погибших героях и нерушимую связь поколений. Эта мерцающая композиция стала зримым воплощением скорби и благодарности, напоминая каждому о цене мира и важности сохранения исторической правды.