«Любые предпосылки для человеческого горя нужно искоренять»: глава МВД высказался о лихачах на дорогах

Главный полицейский страны, министр внутренних дел Казахстана, выразил своё отношение к предложению сократить сроки лишения прав за пьяное вождение. Он подчеркнул, что это может поощрить нарушителей и развязать им руки. Вместо этого, задача полиции — свести на нет такие случаи и укоренить в сознании людей жесткую и непримиримую позицию: абсолютная трезвость за рулем должна стать незыблемым принципом культуры вождения.