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«Любые предпосылки для человеческого горя нужно искоренять»: глава МВД высказался о лихачах на дорогах

Министр внутренних дел Ержан Саденов высказался о нарушителях ПДД, административной амнистии и штрафах в Казахстане, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Источник: Nur.kz

Главный полицейский страны, министр внутренних дел Казахстана, выразил своё отношение к предложению сократить сроки лишения прав за пьяное вождение. Он подчеркнул, что это может поощрить нарушителей и развязать им руки. Вместо этого, задача полиции — свести на нет такие случаи и укоренить в сознании людей жесткую и непримиримую позицию: абсолютная трезвость за рулем должна стать незыблемым принципом культуры вождения.

С начала года по вине пьяных водителей произошло свыше 200 ДТП, в которых пострадало почти 300 человек, включая погибших. За каждой такой аварией стоят разрушенные семьи, искалеченные судьбы и дети, которые никогда не увидят своих родителей.

Министр также обратил внимание на опыт других стран. В Китае за ДТП со смертельным исходом, совершенное пьяным водителем, предусмотрено вплоть до смертной казни, а в США — до пожизненного лишения прав.

Саденов заявил, что любые предпосылки, которые могут стать причиной человеческого горя, нужно искоренять.

Во всем мире штрафные санкции являются действенным инструментом в наведении порядка. Некоторые граждане осознают, что такое «плохо», только когда им бьют по карманам. Главная цель наказаний — создать условия для правопорядка и безопасности граждан. От того, какие нормы и принципы мы заложим сегодня, зависит будущее наших детей и внуков.

Министр отметил, что штрафы не выписывают за законопослушное поведение. Их получают те, кто нарушил закон. Их ошибки должны стать уроком для других. С детства каждый должен понимать, что это не присуще законопослушному человеку.

Недопустимо, чтобы дети, как в области Улытау, громили сиденья на стадионе или жгли парки в Астане. В Атырауской области маленький мальчик собирал мусор после взрослых, показывая пример даже для взрослых. Это поколение малышей уже понимает ценность порядка.

Министр призвал всех жить по закону. Когда человек живет по закону, он свободен и не боится, не нужно оправдываться. Когда не знаешь, как поступить, поступи по закону.

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