Режиссер Андрей Звягинцев попал в базу данных украинского «Миротворца»*

Звягинцев получил Гран-при 79-го Каннского фестиваля за фильм «Минотавр». Для него это уже четвертая награда в Каннах. Так, в 2011 году его фильм «Елена» был удостоен приза жюри конкурсной программы «Особый взгляд», а в 2014-м «Левиафан» был отмечен призом за лучший сценарий. Картина «Нелюбовь» в 2017 году получила приз жюри Каннского фестиваля.