Режиссер Андрей Звягинцев попал в базу данных украинского «Миротворца»*

Режиссер Андрей Звягинцев оказался в базе данных украинского экстремистского сайта «Миротворец»*. Об этом во вторник, 23 июня, пишет ТАСС со ссылкой на данные ресурса.
По данным агентства, кинодеятеля внесли в базу за посещение Крыма: создатели сайта обвинили Звягинцева в покушении на суверенитет Украины. Более того, на сайте также обнаружили данные о его матери Галине и второй жене, фотографе Анне Матвеевой.
Тем временем депутат Госдумы Андрей Луговой призвал к судебному преследованию Андрея Звягинцева по статье о государственной измене. Причиной стало выступление постановщика на Каннском кинофестивале 23 мая, где он получил Гран-при за фильм «Минотавр».
Звягинцев получил Гран-при 79-го Каннского фестиваля за фильм «Минотавр». Для него это уже четвертая награда в Каннах. Так, в 2011 году его фильм «Елена» был удостоен приза жюри конкурсной программы «Особый взгляд», а в 2014-м «Левиафан» был отмечен призом за лучший сценарий. Картина «Нелюбовь» в 2017 году получила приз жюри Каннского фестиваля.
*Признан экстремистским ресурсом и запрещен на территории России.